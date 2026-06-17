Claude Puel quitte Nice

C’était attendu, c’est désormais confirmé : Claude Puel quitte l’OGC Nice. Arrivé en pompier pour succéder à Franck Haise en pleine saison, le technicien de 64 ans s’en va après un maintien obtenu in extremis en barrages face à l’ASSE. Son contrat arrivait à son terme cet été, et il ne sera pas prolongé comme l’a confirmé Nice par le biais d’un communiqué. Pour rappel, Olivier Pantaloni est le grand favori pour lui succéder.

La suite après cette publicité

Communiqué officiel de l'OGC Nice. 📑 — OGC Nice (@ogcnice) June 17, 2026

«Claude Puel arrive au terme de sa mission à la tête de l’équipe première. INEOS et l’OGC Nice tiennent à le remercier chaleureusement pour le travail accompli au cours de ces derniers mois. Arrivé dans une période particulièrement délicate, il a contribué à sauver le club de la relégation et à lui permettre d’aborder l’avenir dans de meilleures conditions. Comme lors de son premier passage au club, Claude Puel a répondu présent dans un moment important de l’histoire de l’OGC Nice, mettant son expérience, son engagement et son attachement au club au service de l’intérêt collectif. Son professionnalisme, son engagement et son sens des responsabilités ont été unanimement appréciés», indique le communiqué du GYM.