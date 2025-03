Portugal : le malaise Cristiano Ronaldo met le feu

Hier soir, l’équipe de France a sombré face à la Croatie en 1/4 de finale de la Ligue des Nations (2-0). Mais les Bleus ne sont pas les seuls à avoir beaucoup déçu. Opposé au Danemark, le Portugal s’est incliné 1 à 0. Plus que la défaite, c’est surtout la manière qui fait parler ce vendredi. Roberto Martinez en a d’ailleurs parlé en conférence de presse. «C’était notre pire performance des deux dernières années. Ce n’est pas une question de plan. Pendant le match, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait pour jouer avec l’ambiance et l’agressivité du Danemark. Nous avons besoin de matchs comme celui-ci. Il y a eu une pause de cinq mois et nous n’avons pas joué avec l’intensité nécessaire. La pression danoise a été très efficace. Il aurait été très facile de jouer de longs ballons sans chercher à progresser collectivement. Nous avons souffert par moments et Diogo Costa nous a donné l’occasion d’aborder le match retour avec confiance.»

Une sortie manquée pour CR7

Il a ajouté : «nous n’avons pas remporté les duels nécessaires, nous n’avons pas anticipé les zones où le Danemark aime jouer à l’intérieur, créant ainsi une supériorité numérique dans la zone centrale. Il y a eu beaucoup de pertes de balle, nous avons manqué de lignes de passe rapides, ce qui arrive tous les jours au club, à chaque match. Après, il faut travailler et progresser. Nous avons manqué de synchronisation. L’attitude était fantastique, mais notre performance n’a pas été à la hauteur de nos attentes et les joueurs sont très concentrés sur le soutien d’Alvalade pour montrer ce dont nous sommes capables.» Ses joueurs sont d’accord avec son analyse. C’est le cas de Ruben Dias, qui a avoué : «nous n’étions pas, même pas proches, à notre meilleur niveau. On pourrait croire que nous avons été surpris, mais au final, on se rend compte que nous ne nous sommes pas préparés mentalement de la meilleure façon.»

Le discours était sensiblement le même pour Bruno Fernandes, qui a parlé d’un manque d’agressivité. Cristiano Ronaldo, lui, n’a pas voulu parler aux journalistes. Il s’est contenté de poster un message sur X. « Nous avons 90 minutes pour renverser la situation. Allons-y à fond, Portugal ! » Un conseil qu’il doit aussi s’appliquer à lui-même d’après la presse portugaise, qui n’a pas du tout aimé sa prestation d’hier soir. Titulaire, CR7 n’a pas vraiment brillé hier soir (0 tir cadré, 0 passe clé). Au pays, on ne l’épargne pas ce vendredi. O Jogo, qui lui a attribué un 4 pour son match, a commenté : «on ne peut pas dire que le Portugal a joué avec joueur en moins, car, en fait, certains joueurs avaient un niveau inférieur aux attentes, mais c’était une proie facile pour la défense du Danemark.» De son côté, A Bola lui a mis la même note.

La presse portugaise réclame du changement

« Quelques instants avant qu’Eriksen ne marque le penalty, le capitaine est allé voir Diogo Costa pour lui remonter le moral et peut-être lui donner un indice sur la direction probable du tir du Danois, l’ancien coéquipier de CR7 à Manchester United. Première occasion du match à la 35e minute, tête décroisée sur le poteau gauche. En début de seconde période, après une passe de Rafael Leão, il a tâtonné avec le ballon et n’a pas donné la meilleure séquence au jeu. Et a disparu du terrain», a écrit le média portugais avant d’être plus virulent dans un autre article. «Laisser Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant 90 minutes, à 40 ans — les Portugais n’ont certainement pas oublié le dernier Championnat d’Europe… — était scandaleux ! Martínez a salué la veille le courage de son homologue, l’audace du pressing haut et l’utilisation de jeunes talents, mais il était temps pour lui d’avoir le courage d’expliquer à Ronaldo qu’il ne peut pas jouer les 90 minutes complètes de chaque match pour l’équipe nationale. Ce n’est pas possible. Arrêt complet. C’est une chose d’avoir une place en équipe nationale, car cela ne fait aucun doute, mais le Portugal ne peut pas rester l’otage de ce contexte, nous devons préparer l’avenir… maintenant !»

Un avenir incarné notamment par Gonçalo Ramos, qui a été envoyé en tribunes hier soir. A Bola ne comprend pas comment Roberto Martinez, dont les choix de changements ont fait jaser; a pu se passer de cette option, tout comme de Francisco Conceição. Ce, alors qu’un CR7 (40 ans) a joué toute la rencontre. Le sélectionneur portugais a répondu sur le sujet. «Je crois en chacun. Francisco est revenu de blessure et n’a pu jouer qu’un seul match. Gonçalo Ramos rejoint notre équipe pour la première fois en Ligue des Nations. Gonçalo est un joueur très important pour nous. La question n’est pas de savoir qui est absent ou qui est titulaire. Pendant la trêve de novembre à mars, il y a des moments où l’intensité, le rythme et la synchronisation manquent, et nous n’avions pas Cristiano comme attaquant. Il était dans les zones que nous attendions, et ce n’était pas son problème.» Il est pourtant un boulet que traîne la sélection pour plusieurs médias portugais, qui ne semblent plus croire au messie Cristiano Ronaldo.