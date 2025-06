Lens : discussions en cours avec Florian Sotoca

Arrivé à Lens en 2019 en provenance de Grenoble, Florian Sotoca a tout connu dans la cité artésienne, de la Ligue 2 en passant par la Ligue des Champions. Aujourd’hui âgé de 34 ans, le très polyvalent offensif est quoi qu’il arrive déjà entré dans la légende du RC Lens. L’homme aux 40 buts et 30 passes décisives en 220 matches toutes compétitions confondues est en fin de contrat en juin 2026.

La suite après cette publicité

Moins performant la saison dernière (1 but et 1 passe décisive en 31 matches de L1), Florian Sotoca n’en reste pas moins un homme important du vestiaire comme Jonathan Gradit. A l’instar du solide défenseur de 32 ans, une prolongation de contrat est discutée en interne. Actuellement en vacances, le n°7 lensois a prévu de reprendre les discussions initiées en fin de saison avec ses dirigeants à son retour. Reste désormais à trouver un accord puisque cette prolongation proposée par le club nordiste vise à offrir au joueur un salaire plus en corrélation avec sa dernière saison passée au club.