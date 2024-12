PSG - Nantes : Warren Zaïre-Emery réagit aux sifflets du Parc des Princes

Au terme d’une nouvelle prestation insipide sur le plan offensif où le Paris Saint-Germain aura cruellement manqué d’efficacité dans les derniers mètres, le club de la capitale a concédé le match nul (1-1) face au FC Nantes lors de la 13e journée de Ligue 1. Un nouvel accroc après la défaite (0-1) contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Présent en zone mixte quelques instants après la rencontre, Warren Zaïre-Emery, quelque peu désabusé, a notamment évoqué les sifflets des supporters parisiens, frustrés par ce nouveau scénario.

«Les sifflets ? C’est dur à entendre, ça fait partie de la frustration, c’est aussi normal mais ça peut aussi nous booster pour faire mieux sur les prochains matches. Aujourd’hui, les scénarios se répètent, on domine les matches mais on ne gagne pas, ils se créent 2 occasions et ils marquent 1 but, nous on a 20 occasions et un seul but. Ce n’est pas un problème physique, on a le ballon, on a les occasions, il faut continuer à travailler. Il faut retourner à l’entraînement, se vider la tête et continuer de travailler». Voilà qui est dit !