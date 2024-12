PSG - Nantes : les notes du match

Après sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le PSG devait se relancer ce samedi soir en Ligue 1. Pour l’occasion, la formation parisienne affrontait une équipe du FC Nantes en pleine crise et qui pointait à la 16e place du classement. Sur le papier, cette rencontre semblait donc parfaite pour des Parisiens logiquement largement supérieurs à leur adversaire. Luis Enrique décidait d’ailleurs de faire tourner un peu son effectif et tentait une nouvelle animation. Ousmane Dembélé était envoyé sur le banc alors que Gonçalo Ramos retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis le mois d’août. Kang-in Lee occupait le rôle d’ailier sur le flanc droit. Mais c’est surtout la doublette Nuno Mendes-Hakimi qui étonnait à jouer dans le cœur du jeu, quasiment dans un rôle de numéro 10. Le latéral droit marocain ne mettait qu’une minute à s’illustrer dans ce match. Il profitait d’une déviation astucieuse de Gonçalo Ramos pour ouvrir le score (1-0, 1e). Une entame parfaite pour les Parisiens qui confirmait les grosses difficultés du FC Nantes.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 13 +26 10 3 0 37 11 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 23 12 +11 7 2 3 27 16 4 Lille 22 12 +8 6 4 2 19 11 5 Nice 20 12 +11 5 5 2 23 12 6 Lens 20 13 +3 5 5 3 15 12 7 Lyon 19 12 +3 5 4 3 19 16 8 Auxerre 19 12 +2 6 1 5 21 19 9 Reims 18 13 +2 5 3 5 20 18 10 Brest 16 13 -4 5 1 7 19 23 11 Toulouse 15 12 -1 4 3 5 13 14 12 Rennes 14 13 -1 4 2 7 18 19 13 Strasbourg 13 13 -5 3 4 6 22 27 14 ASSE 13 13 -19 4 1 8 11 30 15 Le Havre 12 12 -13 4 0 8 10 23 16 Nantes 11 13 -5 2 5 6 15 20 17 Angers 10 12 -8 2 4 6 13 21 18 Montpellier 7 12 -21 2 1 9 11 32 Voir le classement complet

On s’attendait alors à une domination sans faille du PSG dans ce match. Ce fut le cas dans le premier acte puisque Vitinha butait une première fois sur Carlgren (10e), le portier nantais préféré à Lafont sur ce match. Le gardien norvégien était aussi vigilant sur le tir de Kang-in Lee qui s’écrasait sur le poteau (22e) ou sur ce tir d’Achraf Hakimi (24e) mais aussi sur ce face-à-face contre Barcola (34e). Et à force de vendanger devant le but, le PSG était puni. C’est le jeune Matthis Abline qui égalisait sur une action en solitaire. L’ancien rennais décidait de mystifier un Pacho très peu impliqué sur l’action et s’en allait battre Donnarumma (1-1, 38e). Le gardien italien encaissait là un cinquième but lors des 7 derniers tirs cadrés qu’il a subi avec le PSG. Au retour des vestiaires, Paris dominait logiquement face à une vaillante équipe nantaise. João Neves butait encore sur un Carlgren impressionnant (56e). Donnarumma réalisait dans la foulée une parade aussi décisive en stoppant une tête d’Abline à bout portant (62e). Mais dans une fin de rencontre à sens unique, et malgré les entrées d’Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, le PSG ne parvenait pas à trouver la faille et concédait ainsi un match nul. Un coup d’arrêt en Ligue 1 et à domicile, pas dramatique, mais qui peut permettre à l’AS Monaco de revenir à 4 points ce dimanche en cas de victoire contre l’OM. Pour le FC Nantes, ce point pris est précieux dans la course au maintien et pourrait donner un peu plus de confiance dans un début de saison chaotique ou presque.

L’homme du match

- Carlgren (8) : sacré baptême du feu pour le Suédois, qui a encaissé un but sur sa première frappe subie dans sa carrière en Ligue 1. Il est ensuite parvenu à soulager sa défense, étouffée par la pression parisienne, en dégoutant les offensifs franciliens. Prenant confiance et multipliant les interventions nécessaires au fil de la rencontre, il a permis au navire nantais de ne pas couler en première période (6 arrêts avant la pause). Auteur d’une seconde période du même acabit, le remplaçant d’Alban Lafont a marqué beaucoup de points ce soir. 9 arrêts au total.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (5) : le portier italien prend un certain risque sur son premier ballon (12e), ce qui aurait bien pu finir en bon coup pour les attaquants nantais, qui restaient attentifs dans les parages. Ses relances courtes ne semblent pas très rassurantes pour ses deux défenseurs centraux (26e) qui arrivent tout de même à se dégager du pressing Nantais. Donnarumma ne peut pas grand-chose sur l’égalisation d’Abline, même s’il avait toutefois pu avancer légèrement vers son adversaire pour réduire ses chances de but.

- Hakimi (7) : encore un match de haut niveau pour Hakimi. Le défenseur marocain va ainsi commencer son match sur un petit nuage. Bien placé, il inscrit le premier but de la rencontre (2e) sur une très belle action collective de Mendes et Ramos. Très en jambe, il suit bien le ballon de Vitinha mais reste trop court sur la fin de son action (16e). Hakimi continue son beau début de match avec une nouvelle occasion (22e) qui bute sur le gardien. Ses débordements ont fait mal à la défense nantaise ce soir. Une prestation globalement solide, ponctuée de quelques actions décisives, même si la seconde période a été plus complexe.

- Marquinhos (5,5) : pour son 300ᵉ match en Ligue 1 ce soir, Marquinhos a assuré une performance sérieuse, bien en place défensivement et plutôt appliqué dans ses interventions. Sans éclat particulier, il a rempli son rôle avec efficacité et contribué à la solidité de son équipe.

- Pacho (4) : un match contrasté. Le défenseur s’impose bien sur Matthis Abline et l’empêche ainsi de reprendre un dangereux ballon adverse dans la surface du PSG (29e). Toujours aussi attentif sur Castelletto (35e), Pacho envoie le ballon des Canaries en 6 mètres. Mais il sera moins flamboyant à la 37e minute, où le défenseur manque de lucidité et se trompe dans ses gestes, laissant Abline décocher une frappe et revenir au score. Une nouvelle fois, il est perturbé par Abline (62e) qui part en contre après s’être joué du défenseur parisien. Quelques bonnes séquences en somme, mais aussi des moments d’absence, qui auront finalement coûté à son équipe.

- Nuno Mendes (7) : dès le début du match, il fait une belle accélération avant le but d’Hakimi (1e). Mendes réalise, par la suite, une transversale intelligente (8e) qui permet à Hakimi de perturber la défense nantaise. Le joueur tente une lourde frappe peu avant la mi-temps, mais n’ajuste pas assez pour tromper le portier adverse. En seconde période, il a toujours été virevoltant sur son côté. Le Portugais a rempli son rôle avec assiduité ce soir.

- Ruiz (5,5) : il aura touché plus d’une centaine de ballons ce soir. Aligné au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Neves, il a joué un rôle plus en retrait, s’acclimatant assez bien d’un rôle de liant entre les différentes zones de jeu parisiennes.

- Vitinha (7) : il reste toujours un élément essentiel du milieu de terrain du club parisien. Très tranquille, ou trop tranquille, le Portugais loupe une belle occasion de doubler la mise dès le début de la partie (9e) et voit sa frappe contrée par le portier Nantais. Le reste de sa mi-temps sera ponctué de gestes techniques, souvent réussis avec brio. Il enchaîne notamment 4 crochets avant d’envoyer son ballon en hauteur devant le but, sans que l’un des attaquants parisiens ne parvienne cependant à se démarquer pour se saisir de ce beau ballon. Un match propre, marqué par des choix judicieux et une belle concentration.

-Joao Neves (6) : son premier fait d’armes ce soir est un impeccable repli défensif sur Moses Simon (18e), qui stoppe un joli contre adversaire. Bien placé au point de penalty par la suite, le joueur reprend de la tête un corner mais reste trop court (23e). Il se démarque et tente un centre après un passement de jambe réussi (35e). Joao Neves loupe cependant une énorme occasion (45e+2), qui aurait bien pu mettre le PSG à l’abri avant la pause. Moins en forme au retour des vestiaires, son coach va donc rapidement décider de faire quelques changements. Remplacé par Warren Zaïre-Emery à l’heure de jeu, qui a tenté sa chance à la 75e, sans succès à cause d’une frappe pas assez puissante.

- Kang-In Lee (6) : le Coréen est toujours en forme et il l’a encore montré aujourd’hui. Ses premiers centres ne seront que peu concluants (7e, 14e) mais il saura mieux étaler sa palette technique par la suite. Kang-In Lee dédouble bien avec Hakimi (20e). Une action qui se conclut par une frappe du milieu de terrain au bout de l’effort (21e). Nouvelle tentative juste après avec une frappe de loin (29e) qui aurait bien pu tromper le gardien avec un rebond. Trop généreux, il centre bien dans la surface mais aucun de ses coéquipiers ne sont présents (38e). Remplacé par Ousmane Dembélé à la 73e, qui a su réaliser quelques beaux débordements.

- Ramos (5,5) : il n’aura fallu qu’un seul petit ballon à Gonçalo Ramos depuis son retour sur les pelouses de Ligue 1 pour faire mouche. Dès la 2e minute de jeu, il est l’auteur d’une très belle passe décisive en talonnade pour le premier but d’Hakimi. Quelques minutes plus tard, il gagne un précieux duel aérien face à Zeze (9e), ce qui le met en confiance dès l’entame du match. Presque passeur décisif sur Neves (56e), qui loupe son occasion, il a bien failli s’adjuger une deuxième passe décisive. Toujours présent dans la surface, il sert de point d’appui solide à ses coéquipiers. Mais sa seconde période a été beaucoup plus brouillonne. Toujours à 1 but partout, il n’a pas apporté l’efficacité nécessaire.

- Barcola (4) : assez discret en première période, il a souvent pâti d’un positionnement haut de Nuno Mendes. A la 17e minute de jeu, il dribble dans la surface pour se défaire de trois joueurs nantais. Son centre en retrait n’aboutit pas. Dans la surface, il reçoit un beau ballon et tente sa chance. Sa frappe trop écrasée se termine dans les gants du gardien (34e). Toujours plus dans le dur en seconde période, il sera remplacé par Desiré Doué à la 73e, qui n’a pas pesé sur la fin de match.

FC Nantes

- Carlgren (8) : voir ci-dessus.

- Centonze (4) : dépassé par Nuno Mendes, au début de l’action, à l’origine du premier but parisien (2e), l’ancien Messin a démarré sa rencontre de la pire des façons. Beaucoup mieux ensuite, il a su se ressaisir pour mieux gérer son couloir. Remplacé par Kelvin Amian (5,5) à la mi-temps, auteur d’une bonne entrée, le Camerounais s’est tout de suite mis au diapason avec deux belles interventions devant Mendes (49e, 50e). Il a su gérer avec maîtrise les situations sur son côté.

- Castelletto (6) : comme le reste de son équipe, il a beaucoup souffert, mais a tenu son rang. Seul défenseur nantais exempt de tout reproche sur l’ouverture du score, il a eu un impact assez positif (80% de duels remportés) jusqu’à sa sortie. Remplacé par Jean-Kevin Duverne à la 73e minute, le défenseur haïtien a fait le job pour tenir le résultat.

- Zeze (6) : trop naïf sur l’ouverture du score, il laisse passer Gonçalo Ramos qui offre le premier but du match à Hakimi (2e). Après cette erreur d’inattention qui coûte cher aux Canaris, le défenseur de 21 ans s’est bien repris et a pris la mesure de l’attaquant portugais, qu’il a su contenir jusqu’au bout.

- Pallois (6,5) : il oublie Achraf Hakimi dans son dos qui ouvre le score d’entrée, après un centre dévié par Ramos (2e). Présent grâce à son impact physique, il s’est rapidement remis dedans comme le reste de sa défense. Impérial au retour des vestiaires, il a multiplié les interventions dans sa surface (12 dégagements !).

- Cozza (5) : en début de rencontre, il s’est fait manger par Achraf Hakimi. En difficulté face à chacune des montées du Marocain, il n’a pas su apporter la sérénité requise dans son rôle de piston gauche lors des premières minutes. Petit à petit, l’ancien joueur du Real Madrid s’est éteint et Cozza a repris le dessus, se permettant même plusieurs montées sur son aile.

- Lepenant (3) : match compliqué pour l’ancien Lyonnais. Sevré de ballons, il n’est jamais parvenu à vraiment rentrer dans sa rencontre (13 ballons perdus, 50% de passes réussies). Défensivement, il aura fait les efforts avec le reste du bloc nantais.

- Chirivella (4) : plutôt discret et forcé à défendre sous la pression parisienne, le capitaine nantais a subi le cours de cette rencontre. Impliqué défensivement, il a contribué pour maintenir ce match nul sur la pelouse du Parc des Princes. Il aurait sûrement aimé que son équipe mette un peu plus le pied sur le ballon, mais n’a pas su donner le ton. Remplacé par Jean-Philippe Gbamin à la 89e minute.

- Augusto (6) : sa superbe ouverture en profondeur pour Mathis Abline est à l’origine de l’égalisation nantaise. Toujours aussi précieux à la récupération, le Brésilien a gratté plusieurs ballons importants pour son équipe. Propre avec le cuir entre les pieds, il a su exploiter efficacement les rares situations intéressantes qu’il a eu à jouer.

- Abline (6,5) : obligé d’évoluer loin des buts parisiens, il a surtout touché des ballons dans sa moitié de terrain à la faveur de décrochages indispensables aux ressorties de balles nantaises. Un exercice dans lequel il a excellé tout au long de la rencontre. Sur sa seule vraie situation, il enrhume totalement Pacho et ajuste Donnarumma du pied gauche (1-1, 38e). Remplacé par Ignatius Ganago à la 82e minute.

- Simon (3) : catalogué comme principale menace nantaise en transition, le Nigérian a eu du mal à créer du danger. Brouillon dans ses prises de balle, il n’est pas non plus parvenu à créer de brèches grâce à sa vitesse. Trop de mauvais choix. Remplacé par Bahereba Guirassy à la 82e minute.