Arsenal : le retour en force de Pierre-Emerick Aubameyang

Il n'est jamais aisé d'évoluer contre Leeds. On craignait le pire pour Arsenal ce dimanche, car on ne sait jamais vraiment sur quelle équipe de Marcelo Bielsa on va tomber. Celle qui est incroyable, dont les mouvements sont joués avec minutie comme une belle partition, ou celle qui est en grosse difficulté, qui n'arrive pas à ressortir le ballon ? Ce week-end, face aux Gunners, en tout cas en première mi-temps, on a eu affaire à la deuxième.

Les Londoniens ont pressé haut pour essayer de faire jouer les défenseurs centraux, pas forcément les plus techniques de l'équipe d'El Loco. Et cela a payé. Mais il a aussi fallu un grand Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais s'est offert un triplé (dont un but sur penalty) et surtout la victoire à son entraîneur, Mikel Arteta, qui en avait bien besoin. Ce lundi matin, les Gunners pointent à la dixième position du classement de Premier League.

« Ce fut une période difficile pour moi »

L'ancien de l'AS Saint-Étienne a donc inscrit son premier coup du chapeau en Premier League. Et cela lui a fait, semble-t-il, beaucoup de bien : « bien sûr, cela signifie beaucoup pour moi. Je suis un gars qui travaille toujours dur et essaie de toujours donner le meilleur pour ma famille et l'équipe ». Pourtant, rien n'a été facile pour celui qui joué 23 matches (dont 20 titularisations) et qui a porté son nombre total de réalisations à 11.

« Ce fut une période difficile pour moi, mais maintenant il est temps de retrouver le sourire et de gagner des matchs et de marquer des buts, c'est tout. Tout le monde me donnait beaucoup d'amour, à moi, à ma mère et à ma famille, donc je suis vraiment très heureux et je suis vraiment fier de faire partie de cette famille. Je dois dire merci à tout le monde au club et aux fans aussi parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je suis vraiment heureux aujourd'hui, la victoire et les buts, c'est pour eux », a-t-il ensuite admis. Arsenal va avoir besoin d'un grand PEA s'il veut entamer une grosse remontée au classement et viser les places européennes.