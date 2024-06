Javier Tebas monte au créneau face au nouveau projet de la FIFA

Le nouveau projet de la FIFA ne plaît pas à tout le monde. Les dirigeants des championnats européens craignent que l’instance mondiale du football souhaite réduire les championnats à 18 équipes, révèle The Sun. Mais cela aurait de grandes conséquences sur les économies des clubs, en l’occurrence les deux qui quitteraient la première division. Le président de la Liga, Javier Tebas, est monté au créneau et a exprimé ses inquiétudes.

«Si nous ne prenons pas de mesures, nous ne pourrons pas nous en sortir», a d’abord indiqué le patron du championnat espagnol, avant de justifier cette position. «Mais pour que cela se produise et que nous puissions intégrer ces compétitions, il faudrait que nous perdions deux clubs de la Liga. Cela signifierait que nous devrions mettre 70 joueurs au chômage dans ces clubs et que nous perdrions des milliers d’emplois liés à ces clubs (…) Nous devons régler les problèmes actuels avant de créer de nouvelles compétitions qui détruiront l’industrie, les clubs, les emplois, les rêves des supporters et le football», s’est ensuite inquiété Javier Tebas, lors d’une conférence à Londres.