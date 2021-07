Amical : Dortmund surclasse Bologne

Dernière confrontation amicale ce vendredi (17h) pour le Borussia Dortmund qui affrontait Bologne à la Cashpoint-Arena (Autriche). Une préparation estivale, jusqu'alors, en demi-teinte pour les hommes de Marco Rose avant d'entamer les choses sérieuses et la reprise du championnat allemand, prévue le 14 août prochain. Après avoir battu les amateurs de Giessen (2-0), les Jaune et Noir se sont inclinés face au voisin et promu Bochum (1-3) avant de connaitre une nouvelle défaite contre l’Athletic de Bilbao (0-2). De son côté, Bologne n'avait pas eu de réelles oppositions en phase de préparation. Disposant facilement du G.S Bagnolese (Serie D) sur le score de 6-1 et de FeralpiSalo (Girona B) sur le score de 1-0 pour leurs deux premières sorties, les Rossoblù avaient un dernier vrai test face au troisième de Bundesliga lors de la saison passée.

Avec Erling Haaland et Marco Reus titulaires au coup d'envoi, les Marsupiaux se sont facilement défaits des Italiens. Après l'ouverture du score de Giovanni Reyna (1-0, 24e), le BvB a aggravé le score par l'intermédiaire de son défenseur central Lennard Maloney (2-0, 42e) avant que le jeune attaquant Steffen Tigges (22 ans) n'ajoute un troisième but juste avant la mi-temps (3-0, 45e). Dans une seconde période marquée par une rotation importante pour les deux formations, les Allemands ont su garder le contrôle du match et filer sereinement vers une large victoire (3-0). Les coéquipiers d'Erling Haaland terminent donc cette préparation estivale sur une bonne note avant un match de Coupe d'Allemagne prévu le 7 août contre le SV Wehen Wiesbaden et la reprise tant attendue de la Bundesliga face à l’Eintracht Francfort lors de la première journée, prévue le 14 août prochain. De son côté, Bologne débutera sa campagne 2021-2022 de Serie A, le 22 août à domicile, face au promu Salernitana.

Les compositions d'équipes au coup d'envoi :

