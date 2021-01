FC Barcelone : les élections pour la présidence reportées

Qui pour succéder à Josep Maria Bartomeu ? Ils ne sont désormais plus que trois à concourir pour le poste de président : Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa. Trois finalistes pour une place au sommet. Mais pour savoir quand les Culés connaîtront l'identité de leur futur président, il faudra patienter. Un temps programmées le dimanche 24 janvier, les élections ont été reportées à une date ultérieure par la Generalitat, autorité suprême de la région catalane, au cours d'une réunion tenue ce matin avec le club. La raison ? Les règles de confinement qui s'appliquent à la Communauté doivent être respectées de tous. Une nouvelle date sera recherchée prochainement. Le club a de son côté fait part de sa demande de protection juridique afin de laisser les socios voter par courrier ordinaire.

Le communiqué du FC Barcelone :

Ce vendredi 15 janvier, le gouvernement catalan et le FC Barcelone ont tenu une réunion de travail virtuelle pour aborder la tenue des élections à la présidence et au conseil d'administration de l'entité sportive dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Au cours de la réunion, le Gouvernement a fait savoir au club que la situation épidémiologique actuelle ne permet pas d'autoriser le déplacement hors de la commune de membres qui ne disposent pas de bureau de vote dans leur commune le 24 janvier, compte tenu du la mobilité que cela impliquerait.

De son côté, le club a déclaré l'impossibilité de tenir des élections à la date prévue en raison des restrictions de mobilité décrétées par le gouvernement catalan dans le contexte actuel de pandémie, c'est pourquoi la date des élections doit être reportée.

En ce sens, le club a demandé au gouvernement catalan d'évaluer la possibilité de modifier la législation sportive actuelle afin de permettre le vote par correspondance à la nouvelle date des élections, une demande que le gouvernement s'est engagé à étudier.

Au nom du gouvernement catalan, la réunion était présidée par le secrétaire général du département de la présidence, Meritxell Masó; le secrétaire général du ministère de la Santé, Marc Ramentol; la secrétaire générale de l'Intérieur Beth Abad; le Secrétaire Général du Sport et de l'Activité Physique, Gérard Figueras, et ils étaient accompagnés par des managers et techniciens des départements respectifs.

Au nom du FC Barcelone, la délégation était conduite par le président du comité de direction, Carles Tusquets, administrateur des membres, Joan Manuel Trayter, et le PDG du club, Òscar Grau, accompagnés d'autres managers et cadres du club.

