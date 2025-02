Madrid hurle à l’injustice après la victoire polémique du FC Barcelone

Le FC Barcelone a réalisé le coup parfait. En s’imposant contre Rayo Vallecano (1-0) lundi, grâce à un penalty transformé par Robert Lewandowski, le club blaugrana a repris son fauteuil de leader au Real Madrid. Une victoire qui a fait scandale, puisque l’équipe madrilène du Rayo Vallecano s’est plaint d’un penalty non-sifflé et d’un but injustement refusé. Et au lendemain de ces faits de jeu, la presse madrilène a évidemment haussé le ton et crié à l’injustice.

«Lors d’un match, on ne peut pas siffler penalty seulement pour une des deux équipes», a exprimé Pathé Ciss, après une action litigieuse contre lui dans la surface barcelonaise. Rejoint par le président du Rayo, Martín Presa, qui a dénoncé un penalty non sifflé sur Mumin : «honnêtement, je ne comprends pas. Nous manquons d’informations, surtout au niveau législatif. Dans le cas de Mumin, il a la possibilité de gravement se blesser. Au minimum, l’action aurait dû être examinée et nous ne connaissons pas les critères. Nous aimerions les connaître».

Trois actions litigieuses

Et la presse madrilène, à l’image de l’émission El Chiringuito, n’a pas manqué de relever cette action entre Adbul Mumin et Hector Fort. «Il est temps de parler de l’arbitrage, ce sont des erreurs trop grossières. Le niveau de nos arbitres est vraiment préoccupant. Je n’aimerais pas être un leader comme ça, le Barça en profite», pouvait-on entendre sur le plateau. «Il y a eu quelques décisions controversées de M. Melero López, qui ont permis aux Catalans de gagner lorsqu’il a sifflé un penalty douteux et a annulé un but du Rayo après une interprétation très personnelle», ajoutait Marca, sur sa Une.

Même chose pour AS, qui dénonce «un nouveau leader, dans un nouveau désordre», pointant du doigt le but refusé au Rayo. Le journal madrilène a d’ailleurs dévoilé un classement revisité sans les interventions du VAR. Dans celui-ci, le Real Madrid serait leader avec neuf points d’avance sur le FC Barcelone. Des prises de position qui n’arrangent rien à la crise liée à l’arbitrage que traverse le football espagnol, alors que plusieurs arbitres ont condamné, dans un communiqué, les menaces et les insultes reçues après les matches.