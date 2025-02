Liga : le FC Barcelone chipe la première place au Real Madrid grâce à une courte victoire

L’occasion était belle en ce lundi soir d’aller chercher la place de leader. En effet, le FC Barcelone pouvait chiper la tête du classement à son rival madrilène en cas de victoire face au Rayo Vallecano, lors de la 24e journée de Liga. Alors, Hansi Flick alignait quasiment son équipe type. Quasiment seulement, car il laissait Jules Koundé sur le banc, au profit d’Hector Fort, en guise de punition pour un retard à la causerie selon la presse espagnole. Mais la mission était plus difficile que prévu face à des Franjirrojos séduisants cette saison.

La suite après cette publicité

La preuve, le début du match était plutôt timide de la part des Catalans, qui, s’ils dominaient, manquaient de clairvoyance technique au moment de s’approcher du but adverse. Il fallait un Baldé en jambe pour planter les premières banderilles, et trouver Raphinha en retrait, qui ne cadrait pas (20e). Le Brésilien avait dans la foulée une occasion d’ouvrir le score après un service délicieux de Pedri, mais il trouvait les gants de Batalla (22e). Le Barça se libérait enfin sur penalty, après une faute de Pathé Ciss sur Inigo Martinez sur corner. Lewandowski se chargeait de la sentence (1-0, 28e), son 20e but de la saison en Liga.

Le Barça s’est fait peur

Et Lamine Yamal dans tout ça ? Le prodige espagnol butait lui aussi sur Batalla pour sa première occasion (31e). Le Barça n’était pas à l’abri et il fallait un grand Szczesny face à Nteka puis Albaro (37e). Et un hors-jeu de position de Nteka accordé alors que De Frutos avait marqué (43e). Et un sauvetage d’Inigo Martiniez sur sa ligne, de la tête, pour éviter le ballon de rentrer (45+2e). Il n’y avait rien de facile donc pour les hommes de Flick. Au retour des vestiaires, le Barça remettait le pied sur le ballon, avec un Pedri flamboyant à la baguette. Mais il y avait toujours un joueur du Rayo pour contrer les tentatives.

La suite après cette publicité

Hansi Flick décidait de lancer Dani Olmo et Jules Koundé un peu après l’heure de jeu, alors que le Rayo Vallecano continuait de se montrer menaçant en contre. L’entrée de l’international espagnol faisait quand même un bien fou aux Catalans, puisqu’il amenait de la vista dans les dribbles et passes. Mais Raphinha, décidément bien maladroit ce soir, ne concrétisait pas une offrande d’Olmo (72e). Le Barça restait donc à portée de tir et De Frutos passait encore tout près d’égaliser en fin de rencontre (91e). Malgré un match moyen et un seul but inscrit, le club blaugrana réalisait la mission principale de la soirée, celle de chiper la première place au Real.

Le classement complet de la Liga