OM : Jean-Pierre Papin nouveau coach de la réserve

Ça bouge à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen vient enfin d’officialiser l’arrivée de Medhi Benatia dans le rôle de conseiller sportif. Mais ce n’est pas tout. Alors qu’il occupait jusqu’à présent le rôle d’ambassadeur du club et de conseiller sportif du Président Longoria, Jean-Pierre Papin voit ses fonctions évoluer et se rapprocher du terrain. Le célèbre attaquant devient le nouveau coach de l’équipe réserve. «Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraîneur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM», indique le communiqué.

La suite après cette publicité

L’ancien Ballon d’Or 1991, sacré joueur du siècle de l’OM, pourrait en effet permettre à certaines pépites de la génération Championne de France U17 la saison dernière et 1ere en U19 cette saison de poursuivre leur apprentissage du haut niveau sous la coupe d’un entraîneur expérimenté. De plus, cette décision s’inscrit dans la dynamique mise en place par la direction marseillaise avec l’intégration de jeunes de l’OM régulièrement appelés dans le groupe pro cette saison (Francois Mughe, Bilal Nadir, Erwan Soglo) et qui ont pris part plusieurs rencontres avec l’équipe première. L’objectif étant de favoriser la passerelle entre l’équipe première et le centre de formation qui montre des signes très encourageants depuis l’arrivée à Marseille du tandem Yann Danielou - Marco Otero.