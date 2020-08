Sochaux a reçu des consignes pour son match face au PSG

Des matchs amicaux en forme de balade offensive, des finales de coupes nationales laborieusement remportées, le niveau du PSG peut être sujet au doute avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Le prochain et dernier match de préparation des hommes de Thomas Tuchel pour cette échéance cruciale sera contre le FC Sochaux ce mercredi. Un moyen de retrouver de la confiance où il faudra surtout éviter les blessures.

Kylian Mbappé est déjà grandement incertain. De quoi impacter le comportement du club doubiste lors de la rencontre ? Défenseur sochalien, Florentin Pogba répond dans l'Est Républicain. « Des règles vont être posées sur ce match. Le PSG a un duel en Ligue des Champions à préparer, ce sera un match particulier. C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite ». Finalement un match si bénéfique pour la préparation alors que l'intensité physique risque de ne pas être très élevée chez l'adversaire ? L'avenir nous le dira.