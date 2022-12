CdM 2022, Corée du Sud : Paulo Bento annonce son départ de la sélection

Paulo Bento et la Corée du Sud, c'est terminé. Après avoir réussi un joli parcours lors de ce Mondial 2022, au Qatar, l'entraîneur portugais et la sélection sud-Coréenne ont été éliminés après une lourde défaite contre le Brésil, en huitièmes de finale (4-1). Après l'élimination, Paulo Bento (53 ans) a confirmé son départ des Tigres d'Asie.

«C'est une décision que j'avais déjà prise en septembre. Je suis satisfait et fier d'avoir entraîné ce groupe. Je vais me reposer et je verrai ensuite ce qu'il faut faire. Le résultat est juste, c'est une qualification logique de la meilleure équipe, qui est une des grandes candidates au titre. Et nous sommes fiers de notre parcours», a-t-il confirmé en conférence de presse.