LFP : Vincent Labrune veut frapper fort contre le piratage

Tout juste réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel avec 85,67% des voix, pour un second mandat de quatre ans, Vincent Labrune s’est expliqué en conférence de presse sur ses ambitions pour son nouveau mandat. Le président de la LFP a indiqué qu’il reposera notamment «sur la réussite de DAZN, la lutte contre le piratage, une baisse des charges de LFP et LFP Media pour augmenter l’assiette de redistribution des droits aux clubs», a-t-il expliqué.

Pour le piratage, Vincent Labrune assure vouloir «travailler à créer de la valeur ensemble avec DAZN. Donc, dès demain matin, on a prévu un collège Ligue 1 avec l’ensemble des clubs pour voir comment on peut accélérer le succès de cette plateforme. On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage qui est un fléau. Il n’y a que nous qui pour nous battre contre ça et on va faire le maximum pour que ce soit une réussite», a assuré le président réélu.