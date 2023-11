EdF : Didier Deschamps a apprécié l’animation offensive sur le côté droit

L’équipe de France en démonstration. À l’Allianz Riviera de Nice, les Bleus n’ont laissé aucune chance à la modeste équipe de Gibraltar, rapidement réduite à dix contre onze au quart d’heure de jeu, pour s’offrir la plus large victoire de leur histoire (14-0). En tout état de cause, la satisfaction était grande dans les rangs tricolores, en particulier chez Didier Deschamps. Outre le résultat, le technicien français a notamment souligné la belle prestation de Kingsley Coman et Jonathan Clauss dans le couloir droit, qui ont visiblement gagné des points ce soir.

«Dans la préparation, on voulait gagner ce match avec la manière. Soit en le faisant bien ou très bien. Déjà à 11 c’était dur pour eux mais à 10 c’était plus dur. On a su respecter l’adversaire, 14 buts, c’est pas mal. À travers les déplacements et les combinaisons, j’ai bien aimé le côté droit. Habituellement, c’est le côté gauche qui est plus animée et ce soir, ça a été l’inverse. Kingsley (Coman ndlr) a montré de la qualité dans la percussion et sur les centres, Jonathan (Clauss ndlr) aussi. Dans l’idéal, quand on peut avoir un équilibre, c’est satisfaisant de ce côté-là», a déclaré le Basque sur TF1.