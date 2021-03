OL : Rudi Garcia envoie un message aux remplaçants

La suite après cette publicité

Leader à la trêve après 17 journées, l'OL lâche un peu de lest en route en ces premières semaines de 2021. Les Gones ont perdu à domicile face à Metz et Montpellier et viennent d'aller chercher un match nul à Marseille, après avoir souffert pendant plus d'une mi-temps et en terminant à dix contre onze. Ils sont maintenant 3es de Ligue 1, permettant un resserrement dans le haut du tableau avec le LOSC, le PSG et Monaco (4 points séparent les 4 équipes). Cela fait surtout quelques matches que les Lyonnais connaissent des passages à vide en plein match, qui durent un peu trop longtemps au goût de Rudi Garcia.

«Je pense qu’on fait moins de courses offensives, on propose moins de solutions. Il faut rester dans ce qui est fluide et simple, car on permet à l’adversaire de récupérer des ballons qu’ils n’auraient pas dû récupérer», analyse le coach en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade Rennais (à suivre en live commenté sur notre site). S'il ne souhaite pas parler d'un problème physique, il lance en revanche un message aux joueurs qui démarrent souvent sur le banc de touche. D'après lui, certains ont des places à prendre sur les titulaires qui fournissent peut-être un peu moins d'efforts ces temps-ci.

Garcia parle des remplaçants

«On ne peut pas toujours être à 100%, mais sur les 11 derniers matches, on a besoin que tout le monde soit à son maximum. La bonne nouvelle, c'est que l'on ait tout le monde, ce sera important dans la course finale. (...) L'équipe qui a joué à Marseille, la dernière fois qu'elle a joué, c'était à Paris à l'extérieur. Parfois, on change l'équipe, avec les suspensions ou les absents. C'est important aussi de s'appuyer sur les automatismes, mais ceux qui entrent doivent pouvoir s'inscrire dans ces automatismes. Pour moi, il n'y a pas de débat particulier », relate le technicien.

«Faut-il mettre un peu de sans frais dans cette équipe ? Quand on est attaquant, il faut travailler pour le collectif, être en capacité de marquer des buts ou faire marquer aussi. J'ai un faible pour les joueurs qui donnent l'avant-dernière passe aussi, même si c'est plus dur de marquer un but que de dégager en touche.» Avec les méformes des uns ou la suspension des autres, des joueurs comme Slimani «il peut agrandir son temps de jeu», Bruno Guimarães, Cherki, ou encore Caqueret - «à l'entraînement, il est exemplaire, et sur ce qu'il fait quand il rentre. L'équipe peut compter sur lui» - ont une belle carte à jouer sur cette fin de saison.