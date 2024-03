Colombie : l’épatant retour en force de James Rodriguez à deux mois de la Copa América

Au bon souvenir de ses belles années madrilènes, James Rodriguez a reconvoqué son génie face à l’Espagne vendredi. Un costume qui lui sied toujours à merveille, même à 32 ans, et après des derniers mois de galère. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre amicale entre la Roja et la Colombie, l’élégant gaucher est entré à la pause, et autant dire qu’il n’était pas venu pour divertir les enfants. Sur la pelouse de Wembley, l’ex-Monégasque a régalé : double contact, orientation du jeu, passes laser, et même un presque but.

En parlant de but, il était justement à l’origine du seul de la rencontre, marqué par Munoz. C’était sa belle ouverture qui déclenchait tout, avant que Luis Diaz ne laisse Aymeric Laporte sur le carreau et fasse parler la poudre. Au terme de la rencontre, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a reconnu de son propre aveu la performance du Colombien : «James a fait de gros dégâts chez nous. Son entrée a changé beaucoup de choses», a-t-il confié, dans des propos rapportés par AS Colombia.

La Copa América comme dernière danse ?

Si son nom semble aujourd’hui appartenir à un passé nébuleux, du moins en club, James Rodriguez aura tout de même une (ultime?) occasion de briller avec la Colombie lors de la Copa América cet été. «À Londres (Espagne-Colombie s’est joué à Wembley), ce qui semblait être un fugace retour de sa magie, était en fait un rappel pour nous dire que l’étoile brillante de la Colombie n’était pas complètement éteinte, et qu’elle portait toujours les espoirs de sa nation avant la Copa América de cet été», louait le journaliste de The Athletic, Thom Harris, spécialisé dans le football américain.

Tractés par son étoile Luis Diaz, et invaincus depuis le 2 février 2022 soit 20 matches de rang (une défaite 1-0 contre l’Argentine en qualifications de la Coupe du Monde), les Cafeteros feront figure d’outsider cet été lors du tournoi aux États-Unis (20 juin - 16 juillet). C’est donc à point nommé que tombe ce retour en force de James Rodriguez, qui retrouve par ailleurs des couleurs avec Sao Paulo depuis un mois alors que son histoire brésilienne semblait s’écrire en pointillés.