Joey Barton compare une présentatrice au tueur en série Ted Bundy

Depuis quelques mois, l’ancien joueur, Joey Barton s’est lancé dans un grand combat personnel contre les journalistes et consultantes féminines présentes à la télévision anglaise pour couvrir les différentes compétitions de football. Sa nouvelle cible se nomme Alex Scott, qui présente l’émission Football Focus sur la BBC. Dans un article publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur de l’OM a comparé Alex Scott au célèbre tueur en série américain, Ted Bundy, qui avait avoué pus de 30 meurtres et d’autres encore non confirmés : « Alex Scott le Ted Bundy de la présentation » a-t-il déclaré sur X en réponse aux critiques d’un autre utilisateur sur Football Focus.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien manager des Bristol Rovers prend la parole pour qualifier une journaliste de tueuse en série. En janvier, il a lancé un lynchage médiatique écœurant à Eni Aluko et Lucy Ward d’ITV, comparant les deux à Fred et Rose West. Les West ont assassiné 12 femmes et jeunes filles en 20 ans. Fred s’est suicidé avant d’être jugé tandis que Rose a été condamnée à 10 peines d’emprisonnement à perpétuité. Elle est toujours en prison à l’âge de 70 ans. Il s’est aussi attaqué à la représentation féminine dans le jeu vidéo EA SPORTS FC: «Je les ai vus introduire cela dans FIFA. En plus de donner aux femmes les mêmes statistiques que les hommes sur le match. Clown World, je ne joue pas ce jeu»