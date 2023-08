Rennes : Lovro Majer file à Wolfsburg

Quelques heures après avoir enregistré l’arrivée de Nemanja Matic au milieu de terrain, le Stade de Rennais vient cette fois-ci d’officialiser le départ d’un autre élément de son entrejeu. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Lovro Majer quitte définitivement la Bretagne pour rejoindre l’Allemagne et le VfL Wolfsburg.

Ce mardi, les deux clubs ont réglé les derniers détails et se sont mis d’accord sur un transfert autour de 30 M€, plus 5 M€ de bonus. De son côté, l’international croate (21 sélections, 4 buts) a signé un contrat de cinq ans avec les Loups et portera le numéro 19 avec sa nouvelle écurie. En deux saisons passées sous les couleurs bretonnes, Lovro Majer aura inscrit 9 buts et délivré 16 passes décisives en 79 apparitions.