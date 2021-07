JT Foot Mercato : l'Atlético de Madrid sur tous les fronts

La suite après cette publicité

Alors que Gérard Lopez doit finaliser le rachat des Girondins de Bordeaux dans les prochains jours, le club se penche déjà sur le remplacement de leur entraîneur Jean-Louis Gasset. Lucien Favre, David Guion et Vladimir Petković font partie des pistes évoquées selon L'Equipe.

Au PSG, Georginio Wijnaldum portera le numéro 18. Un numéro qui appartenait à Moïse Kean l'an passé, l'Italien étant retourné à Everton suite à son prêt.

Le contrat de Leon Goretzka se terminant l'été prochain, le Real Madrid aurait déjà contacté l'entourage du milieu de terrain pour le signer libre selon Bild. Un intérêt réciproque puisque l'Allemand avait déjà montré son envie de porter le maillot blanc par le passé.

Si le Barça fait le forcing pour se débarrasser d'Antoine Griezmann, le Français ne compte faire aucun cadeau au club catalan. Le natif de Mâcon réclamera le paiement de la différence salariale avec son éventuel futur club, comme l'indique le média espagnol AS.

Pour poursuivre son mercato XXL, le PSG rêve de s'offrir les services de Paul Pogba. Ce qui laisse Manchester United dans une situation délicate : laisser partir le Français, ou le prolonger à un an de la fin de son bail. Le club parisien s'étant rapproché des exigences du clan Pogba, il faudra que le PSG vende pour avoir les liquidités nécessaires afin de conclure l'arrivée de l'ancien Havrais.

Champion en titre de la Liga, l'Atlético de Madrid est au cœur de l'actualité mercato ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, le Français Antoine Griezmann est évoqué pour un retour chez les Colchoneros en échange de Saúl Ñíguez. Un retour que le président du club madrilène n'a pas du tout exclu. Mais de son côté, Saúl Ñíguez ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante, provenant de Liverpool notamment qui pourrait tenter sa chance en proposant près de 40 M€.

João Félix, quant à lui, restera madrilène cet été car l'Atlético compte sur son attaquant portugais. C'est aussi en attaque que Diego Simeone souhaite renforcer son effectif avec l'Argentin Lautaro Martínez. L'Inter réclame 60 M€, ce qui serait un sacré coup dans l'optique d'un nouveau sacre en championnat cette saison.

Demarai Gray rejoint officiellement Everton après son passage au Bayer Leverkusen. L'ailier anglais est lié au club jusqu'en 2024, avec une option pour une année supplémentaire.

L'ancien Marseillais André Ayew va s'engager avec Al Sadd au Qatar. Libre depuis la fin de son contrat avec Swansea, Ayew sera donc entraîné par Xavi, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023.

