MU : Jonny Evans ne comprend pas la décision d’INEOS

Comme annoncé il y a quelques jours, INÉOS compte se séparer de 250 employés au sein de Manchester United. Une décision que ne comprend pas Jonny Evans, défenseur des Red Devils. Une idée « dure et difficile à voir », d’après lui. « Les nouveaux propriétaires pensent que c’est la direction qu’il faut prendre. Mais cela n’a pas été facile pour tout le monde. Il y a des gens que je connais depuis 20 ans et cela s’est produit au moment où nous partions en tournée », a-t-il expliqué après le match amical face à Arsenal, dans des propos relayés par The Guardian.

« Nous étions donc tous un peu dans le noir et je suis sûr que tout sera réglé, que les choses seront un peu plus claires à notre retour. » Jonny Evans est très bien placé pour en parler, puisque sa femme a longtemps travaillé pour le média du club mancunien. Son père a lui été entraîneur à l’académie.