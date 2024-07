Amicaux : Manchester City chute contre Milan, Arsenal fait tomber Manchester United

Arsenal s’est imposé (2-1) face à Manchester United, pour son deuxième match de sa tournée américaine. Après avoir été mené 0-1 dès la 10e minute, suite à un but de Rasmus Hojlund, les Gunners ont finalement repris la main sur le match avant de s’imposer. Côté londonien, les deux buteurs se nomment Gabriel Jesus (26e) et Gabriel Martinelli (81e). Dans un SoFi Stadium quasiment plein, les hommes de Mikel Arteta se sont défaits des Red Devils, qui perdent donc déjà leur deuxième match au bout de trois rencontres de préparation seulement. Autre mauvaise nouvelle pour les Mancuniens, Leny Yoro, l’une des grosses recrues de cet été, s’est blessé pendant la rencontre et est sorti, touché. La nature de la blessure du Français n’est pour le moment pas connue mais c’est une grande perte pour Manchester United, qui l’a payé un peu plus de 60 millions d’euros.

Toujours pas de victoire pour Manchester City en ce début de pré-saison. Dans l’enceinte du mythique Yankee Stadium de New York, les Citizens se sont à nouveau inclinés au terme d’un match dingue (2-3) face à l’AC Milan. Malgré une ouverture du score signée Erling Haaland (19e), les hommes de Pep Guardiola n’ont pas su s’imposer face aux Rossoneri d’un grand Lorenzo Colombo, auteur d’un doublé (30, 34e). Après leur défaite (3-4) face au Celtic Glasgow, le 24 juillet, les Sky Blues subissent donc un nouveau revers dans cette tournée américaine. C’est le jeune milanais Marco Nasri qui a inscrit le but décisif (78e) pour offrir la victoire aux siens. Pep Guardiola et ses joueurs retrouveront le Barça, mercredi prochain, pour la prochaine rencontre d’avant-saison au programme pour Manchester City.