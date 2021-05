Le maillot pré-match d'Arsenal pour la saison 2021-2022 révélé

Alors que la fin de saison approche à grand pas, les plus grands clubs et les équipementiers préparent déjà la rentrée prochaine en dévoilant de nouvelles tuniques. Le compte Twitter @footballAri vient justement de révéler le maillot pré-match d'Arsenal pour la saison 2021-2022.

La tunique que porteront Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers à l'échauffement d'avant match est très accrocheuse. La marque aux trois bandes n'a pas fait dans la discrétion pour ce maillot pré-match, et c'est tout à fait normal. S'il y a bien un maillot où adidas peut proposer un brin d'originalité, c'est celui-ci et c'était déjà le cas cette saison !

On retrouve donc un effet camouflage gris, noir et rose très audacieux sur l'ensemble de cette tenue pré-match. Le col classique est noir alors que les logos de l'équipementier, des Gunners et d'Emirates sont blancs. Une chose est sûre, comme cette saison, les hommes de Mikel Arteta seront sous le feu des projecteurs dès l'échauffement.

Crédits photos : @footballAri