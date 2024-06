Angleterre : Harry Kane et son penalty "merdique" contre la France

Considéré comme un des meilleurs joueurs à son poste, Harry Kane était attendu au tournant pour porter l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022. Mais son penalty manqué en quart de finale contre la France a été un échec cuisant pour la nation d’outre-Manche. Au cours d’un entretien accordé au Daily Mail, l’avant-centre de 30 ans est revenu sur cet épisode, après la défaite à domicile contre l’Islande vendredi.

«Il était plutôt merdique, n’est-ce pas ?», a d’abord évoqué l’attaquant pour le journal anglais, avant d’assurer que cette mauvaise passe est derrière lui. «Dans le football, il y a des hauts et des bas. En deux ans, avec mon club et mon pays, j’ai mis tout ça de côté et je suis excité à l’idée de disputer une autre grande compétition», a ajouté le joueur du Bayern Munich. L’Euro pourrait être l’occasion de se racheter pour l’homme aux 63 buts en 91 sélections avec les Three Lions.