adidas dévoile son nouveau pack Numbers Up

Les crampons du pack Numbers Up sont sur FIFA !

Après les maillots, places aux crampons. Cet été, les équipementiers se sont essentiellement concentrés sur les nouvelles tuniques des équipes qu'ils habillent. Le temps est désormais venu de centraliser l'attention autour des nouvelles chaussures crées pour les acteurs majeurs du ballon rond.

La suite après cette publicité

adidas vient ainsi de révéler au grand jour le pack Numbers Up. La marque aux trois bandes s'est inspirée du célèbre jeu vidéo de football FIFA d'EA Sports pour sortir cette nouvelle collection, qui a pour objectif de «donner vie à votre footballeur virtuel intérieur».

Ce pack est composé de motifs originaux et d'un design moderne, le tout allié à des couleurs vives. Trois principaux modèles d'adidas sont présents dans ce pack Numbers Up : Copa Sense, Predator Freak et X Speedflow.

Les fonctionnalités n'ont en revanche rien de révolutionnaire et puisent leurs ressources dans les modèles déjà sortis précédemment.