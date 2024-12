Man Utd : le magnifique geste de Diogo Dalot pour Noël

Une magnifique initiative. Accompagné de son épouse, Diogo Dalot s’est rendu dans un refuge pour sans-abri. Le latéral de Manchester United a fait don de vêtements et de nourriture et a également passé la nuit de Noël à servir des repas chauds à plus de 100 personnes. Dalot a exprimé sa fierté de vivre à Manchester depuis six ans et son désir d’aider les plus démunis. « Malheureusement, le nombre de sans-abri augmente. En tant que famille, nous voulons sensibiliser les gens et les aider directement dans la mesure du possible. Nous avons commencé à travailler avec Lifeshare, une organisation caritative incroyable qui fait beaucoup pour aider les personnes vulnérables. Les bénévoles que j’ai rencontrés ici aujourd’hui sont une véritable source d’inspiration. Ce sont de véritables héros et c’est avec plaisir que j’ai découvert leur dévouement. Je suis très reconnaissant d’avoir pu passer du temps avec eux et de jouer un petit rôle dans la réalisation d’un travail aussi vital pour les personnes qu’ils soutiennent », a-t-il indiqué.

Jahan Hussain, responsable de Lifeshare, a salué cette initiative, soulignant l’importance du soutien reçu dans un contexte difficile où l’organisation risquait de fermer ses portes. Des services comme des soins pour animaux ou des consultations ophtalmologiques sont également disponibles. La visite de Dalot a redonné le sourire aux bénévoles et aux sans-abris.