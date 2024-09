Pays-Bas : le rétropédalage de Ronald Koeman sur Memphis Depay

Actuellement, les choix sur le mercato des joueurs de la sélection néerlandais font débat. Alors que Steven Bergwijn est parti du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad, le sélectionneur Ronald Koeman avait allumé la décision de l’ancien de l’Ajax Amsterdam : «Bergwijn est parti en Arabie Saoudite à l’âge de 26 ans, il est évident que cela n’a rien à voir avec une ambition sportive. Son histoire avec l’équipe nationale est terminée. Si vous avez 26 ans, votre ambition la plus importante doit être sportive et non financière. Il aurait pu rester à l’Ajax, non ? Je suis sûr qu’ils l’ont bien payé aussi.»

Alors que Memphis Depay a rejoint le Brésil et le club des Corinthians, le technicien néerlandais a botté en touche à son sujet après la victoire des Oranjes contre la Bosnie-Herzégovine (5-2) ce samedi : «je ne ferai aucun commentaire sur le choix de Memphis Depay de jouer au Brésil. Je n’ai pas envie pas tout le pays me tombe dessus à nouveau.» Passé en conférence de presse ce lundi, il a tenu à différencier les deux choix exotiques de ses attaquants : «je désapprouve Bergwijn pour l’Arabie Saoudite, avec Memphis, ça peut être différent. Le niveau du championnat brésilien n’est pas le même. Donc oui, Depay peut toujours faire partie de l’équipe nationale, mais ça dépend de sa forme physique et de son niveau.»