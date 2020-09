Rennes : Raphinha rêve de Premier League

Recruté par le Stade Rennais la saison dernière, Raphinha (23 ans) a accordé une interview au média brésilien UOL Esporte. L’occasion pour l’ailier du SRFC d’évoquer ses plans d’avenir. En clair, l’ancien joueur du Sporting CP n’a pas caché qu’il souhaitait rallier un jour la Premier League.

« Je suis venu en France avec l’envie de toujours progresser. Ça veut dire aussi d’aller dans des plus grands clubs. La Premier League est le championnat le plus fort du monde et j’ai envie de jouer là-bas. » Le message est passé.