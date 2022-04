Le monde du football réagit à la disparition de Mino Raiola

Sa maladie était devenue un secret de polichinelle dans le petit milieu du football. Après un long combat, Mino Raiola est décédé à l'âge de 54 ans. Celui qui était l'agent de stars comme Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou encore de Erling Haaland va laisser une trace dans l'histoire de ce sport. Il exerçait son métier comme il l'entendait, lui l'ancien pizzaiolo qui est entré dans le milieu presque par effraction. Qu'on l'admire ou qu'on le déteste, l'homme d'affaires ne laissait absolument personne indifférent.

La suite après cette publicité

Rapidement après l'annonce faite par sa famille de son décès, les clubs, les joueurs, les dirigeants, tous les acteurs du monde du ballon rond qui ont touché le "super-agent" de loin ou de près ont réagi. «Mino Raiola, agent sportif charismatique, nous a quittés ce jour des suites d’une maladie. Le club, à travers son Président, présente à sa famille et ses proches toutes ses condoléances», écrit le PSG où Raiola avait des intérêts avec les présences de Gigio Donnarumma, Marco Verratti et le jeune Xavi Simons.

Mino Raiola, agent sportif charismatique, nous a quittés ce jour des suites d’une maladie. Le club, à travers son Président, présente à sa famille et ses proches toutes ses condoléances. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2022

«L’OGC Nice a eu la tristesse d’apprendre le décès de Mino Raiola. L’ensemble du club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Reposez en paix», rend hommage le Gym sur les réseaux sociaux. Mino Raiola avait notamment négocié la venue de Mario Balotelli au club il y a quelques saisons. Aujourd'hui, ce sont Calvin Stengs, Justin Kluivert, Walter Benitez et même Myron Boadu à Monaco qui doivent tous leurs présences sur la Côte d'Azur à leur agent disparu.

Alfie Haaland, le père d'Erling Haaland qui gère également une partie des intérêts de son fils, a également commenté le décès de l'homme d'affaires d'un visage triste. De son côté, Naples a commenté la nouvelle par le biais de son président Aurelio de Larentiis. «La nouvelle de la mort de Mino Raiola me fait mal ainsi que tout au Napoli. Les condoléances les plus profondes et les plus sincères et notre réconfort à votre famille.» Hirving Lozano avait par exemple confié ses intérêts au disparu.

😥 — Alfie Haaland (@alfiehaaland) April 30, 2022

La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022

«Le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Mino Raiola et tiennent à exprimer leurs condoléances, leur tendresse et leur affection à tous ses proches a communiqué le Real Madrid», imité par l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. «Nos plus sincères condoléances à la famille Raiola et à tous les amis de Mino après cette perte tragique. L'AC Milan se rassemble autour de la famille de Mino Raiola et des personnes qui lui sont chères en ce jour de deuil».

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Mino Raiola y quieren expresar sus condolencias, su cariño y su afecto a todos sus familiares y a todos sus seres queridos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2022

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss.



AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6 — AC Milan (@acmilan) April 30, 2022

Les joueurs aussi ont pris la parole pour rendre hommage, comme ce fut le cas pour Xavi Simons, le jeune milieu de terrain du PSG. «Prenez soin de vos proches. Je vous rendrai fier ! Repose en paix Mino», publie-t-il associant son message à une image de son désormais ex-agent le Ballon d'Or dans les mains. «Reposez en paix Monsieur Raiola. Je sais combien j'ai appris de vous professionnellement et le grand homme que vous étiez d'un point de vue personnel. Vous me manquerez beaucoup.»

ALWAYS TAKING CARE OF YOU LOVED ONES, I WILL MAKE YOU PROUD!!!! REST IN PEACE, MINO ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/rTeXCcNDpe — Xavi Simons (@xavisimons) April 30, 2022