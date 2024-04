Barça : Xavi risque une nouvelle sanction

Particulièrement irrité par les décisions arbitrales hier lors de Barcelone-PSG en Ligue des Champions, Xavi a vu rouge. Le technicien du club catalan a été renvoyé en tribunes à la 56e minute du match, après le coup de pied donné aux protections des caméras proches du quatrième arbitre. Ce n’est pas la première fois que l’ancien milieu de terrain soit exclu par un arbitre, c’était déjà le cas face à Getafe en Liga lors de la première journée et contre l’Atlético de Madrid. Il avait d’ailleurs manqué les deux derniers matchs de championnat avant le match contre Paris en raison de sa suspension.

Et ce nouveau geste d’humeur devrait être sanctionné par l’UEFA, d’autant plus que Xavi est revenu sur le terrain pour confronter l’arbitre à la suite de la rencontre. L’instance européenne ne devrait pas laisser passer ça selon Sport, et lui infliger une sanction. Elle ne serait dévoilée que dans quelques semaines.