Ilyes Benlebsir quitte l’OGC Nice

Cet été, l’OGC Nice est en pleine mutation. Franck Haise est arrivé pour diriger l’équipe première et Florian Maurice est le nouveau directeur sportif. Ce dernier a du pain sur la planche entre les arrivées, mais aussi les nombreux départs à gérer. D’ailleurs, selon nos informations, un joueur vient de quitter les Aiglons.

En effet, Ilyes Benlebsir n’est plus un joueur de Nice. Il va s’engager en Suisse, plus exactement au FC Sion qui lui a offert son premier contrat professionnel. Considéré comme l’une des plus belles promesses de la génération 2005, le milieu de 19 ans passé notamment par le HAC va relever un nouveau challenge.