Le coach et les joueurs de l’Olympique Lyon Sud démissionnent après des propos racistes

Énorme polémique à l’Olympique Lyon Sud. Le club amateur a récemment constaté le départ de son entraîneur - Mamadou Doumbia - ainsi qu’une vingtaine de joueurs. La raison est simple, une équipe jugée "trop noire" selon certains membres de la direction. Des remarques qui ne passent pas pour l’ancien coach et bien d’autres encore. Mamadou Doumbia a craqué le 16 septembre. La violence des mots étant trop dure à supporter. Pour le Progrès, ce dernier est revenu sur la situation du club et sur les propos indécents prononcés à l’encontre de son équipe. «Nous partons car on me reproche d’avoir trop de noirs dans l’équipe. J’ai déjà subi le racisme dans les stades, les cris de singe, et d’autres trucs qui ne me touchaient pas directement. Mais quand ce sont des mecs de ta propre direction qui agissent comme ça…», raconte-t-il.

«Ils comptent le nombre de noirs alors que nous voyons une belle bande de copains ! Des bons joueurs de foot! C’est trop !», écrivait Mamadou Doumbia sur un post Facebook. Une manière pour l’ancien coach de faire passer le message. «Je parlais d’un de mes joueurs à un éducateur et un mec du comité directeur me dit 'ah oui, il faut prendre soin de lui car c’est le seul blanc de l’équipe’», témoigne-t-il au Progrès. Mais l’Ivoirien n’est pas le seul à avoir constaté du racisme au sein de l’Olympique Lyon Sud. «On a eu droit à des trucs comme 'c’est la Zambie ici’, 'c’est trop bronzé' ou encore 'il y a trop de noirs, les autres sont mis de côté'», raconte un joueur. «En août, le vice-président a lancé en réunion que des parents de joueurs étaient venus lui dire qu’il y avait trop de noirs et que ce n’était pas représentatif de Saint-Genis-Laval», ajoute un autre joueur ayant quitté le club. Une affaire, grave, que commente Romain Molina, le célèbre journaliste d’investigation à BFM Lyon : «Beaucoup se sont demandés pourquoi le club tolérait ce genre de remarques et si ça ne cachait pas aussi que certaines personnes du comité directeur pensaient cela […] Pourquoi autant d’omerta ?». En attendant, les victimes ont quitté le club, là où le président de l’Olympique Lyon Sud n’a pas souhaité se prononcer.