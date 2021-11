Le PSG songerait à un retour de Christopher Nkunku

Il est parti de Paris il y a deux ans et demi déjà, mais nul doute que les fans parisiens n'ont pas oublié Christopher Nkunku. Le titi a effectivement retrouvé son club formateur à plusieurs reprises, pas plus tard qu'il y a une semaine notamment, faisant même trembler les filets parisiens. Mais outre ce joli match contre son ancienne écurie, le milieu de terrain offensif régale avec le RB Leipzig et est l'un des joueurs à la mode en ce moment. En Allemagne comme en Europe.

Il y a quelques jours, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que celui qui était annoncé comme potentielle nouveauté de la dernière liste de Didier Deschamps était suivi par de belles écuries européennes. Parmi elles, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea. Et visiblement, ce n'est pas tout, puisque selon la presse allemande, le PSG serait intéressé par le rapatriement de son ancien joueur, dont le contrat avec le club allemand expire en 2024.

Nkunku pour remplacer Kylian Mbappé ?

C'est SportBild qui confirme nos informations, citant ces mêmes clubs ainsi que la Juventus. Le média germanique rajoute que le PSG s'est récemment renseigné sur le joueur de 23 ans. Il pourrait même être l'un des remplaçants potentiels de Kylian Mbappé en cas de départ acté de ce dernier, toujours selon les dires de la publication. Il faut dire que le natif de Lagny-sur-Marne a fait de sacrés progrès dans les derniers mètres ces derniers mois, évoluant souvent à des positions très avancées, pour cumuler 11 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues.

« Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret (sur son départ, ndlr). Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas », confiait récemment à Téléfoot le principal concerné, qui n'est donc clairement pas contre un retour du côté de la capitale...