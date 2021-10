RB Leipzig : Christopher Nkunku attire les cadors européens

C'est peu dire que Christopher Nkunku traverse une bonne période actuellement. Le joueur français, qui était envisagé par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre, marche sur l'eau avec le RB Leipzig ces dernières semaines. Titulaire indiscutable, il a inscrit 4 buts en 2 matches de Ligue des Champions, dont un incroyable triplé face à Manchester City (qui n'aura pas suffi pour empêcher la défaite 6-3 des Taureaux Ailés).

On peut ajouter à cela ses 4 buts en Bundesliga, inscrits au cours des deux dernières journées. L'influence de l'ancien Parisien grandit semaine après semaine au sein du club allemand. « Christopher n'a aucune faiblesse. Il est jeune et en veut encore beaucoup plus. Travailler avec lui est très plaisant, car il est vraiment intelligent et a beaucoup de potentiel », disait récemment son entraîneur Jesse Marsch.

Chelsea, Manchester City et le Real Madrid

Et qui dit potentiel dit cadors européens. A 23 ans, Christopher Nkunku semble mûr pour franchir un nouveau palier. C'est ce que pense en tout cas Pini Zahavi, qui a pris en main la destinée du milieu offensif. Comme annoncé par la presse espagnole, le Real Madrid fait bien partie des clubs qui le courtisent. Selon nos informations, la Casa Blanca, en bons termes avec le super agent Israélien depuis la venue de David Alaba l'été dernier, est même très intéressée en vue d'un transfert l'été prochain.

Elle n'est pas seule puisque deux clubs anglais sont également sur la liste. Il s'agit selon nos informations de Chelsea et de Manchester City, soit le champion d'Europe en titre et le champion d'Angleterre en titre. A Chelsea, c'est un certain Thomas Tuchel qui officie, soit l'entraîneur qui lui avait donné le plus de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, mais qui n'avait pas pu empêcher son départ vers la Bundesliga. Un choix qui est en train de s'avérer payant pour le Français, sous contrat jusqu'en 2024 avec le RB Leipzig.