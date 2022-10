LdC (F) : l'OL tenu en échec par la Juventus, le Barça déroule en Suède

Suite de la deuxième journée de la Ligue des champions féminine ce jeudi soir avec l'Olympique Lyonnais, en déplacement à Turin pour y affronter la Juventus. Les Feunottes étaient finalement tenues en échec par les Bianconere, revenues au score sur un contre-son-camp de Malard (52e) après l'ouverture du score lyonnaise signée Horan (23e). Lyon reste 3e du groupe A et concède un deuxième match sans victoire en Europe.

L'autre match qui se jouait au même moment voyait s'opposer le FC Barcelone et Rosengard en terres suédoises. Contrairement à leurs homologues masculins face au Bayern, les Catalanes s'imposaient en Coupe d'Europe (4-1), notamment grâce à deux doublés signés Bonmati (30e, 41e) et Caldentey (65e, 90+2e). Au classement, le FCB enchaîne un second succès de rang dans la compétition et prend la première place de la poule D.