Vasco de Gama : accusé de violences, Payet joue… sans réaction du club

Malgré de graves accusations à son encontre, Dimitri Payet a disputé une vingtaine de minutes samedi avec Vasco de Gama face à Sport Recife. Entré en jeu à la 70e minute à la place de Philippe Coutinho, le milieu offensif français s’est même illustré en délivrant une passe décisive sur le troisième but de son équipe, victorieuse 3-1. En fin de contrat en mai, l’ancien Marseillais continue d’être utilisé par son entraîneur, sans que la situation extra-sportive ne semble perturber le club brésilien.

La suite après cette publicité

Accusé de violences physiques, psychologiques et sexuelles par une avocate brésilienne de 28 ans, Payet fait l’objet d’une plainte déposée fin mars, rendue publique vendredi. Selon la plaignante, Larissa Ferrari, leur relation aurait débuté via Instagram en août dernier, avant de dégénérer. Elle évoque notamment des coups, des bousculades et un comportement agressif ayant motivé une demande de mesures de protection. Ni le joueur ni son entourage n’ont réagi à ce stade, tout comme le Vasco de Gama, resté silencieux depuis la révélation de l’affaire.