Liga Portugal Bwin : Porto s'offre Benfica et reprend la tête

À l'occasion de la seizième journée de Liga Bwin, un choc opposait Porto (2e, 41 pts) à Benfica (3e, 37 pts) pour un Clássico très attendu ce jeudi à 22 heures. Un deuxième duel en quelques jours entre les Dragons et les Aigles qui s'étaient déjà affrontés jeudi dernier en huitièmes de finale de la Coupe du Portugal, pour une victoire 3-0 de Porto. Dans la foulée, Jorge Jesus avait d'ailleurs été mis à pied côté lisboète, remplacé par Verissimo, coach de la réserve. À l'Estádio do Dragão, les hommes de Sergio Conceiçao, qui restaient sur trois victoires consécutives en championnat, avaient l'occasion de reprendre la tête en cas de nouveau succès. Une rencontre d'autant plus importante pour les lisboètes qui devaient quant à eux s'imposer pour ne pas voir leur adversaire du soir s'envoler.

Mais comme la semaine passée, les visiteurs éprouvaient les plus grandes difficultés à contenir les Dragons. Malgré un début de match physique et équilibré, Fabio Vieira ouvrait le score d'une frappe croisée qui trompait la vigilance de Vlachodimos (1-0, 34e). Et le break allait rapidement intervenir. Sur un service parfait d'Otavio, le Brésilien Pepe, seul devant le but, plaçait une tête imparable (2-0, 37e). Menés de deux buts à la pause, les Diables Rouges tentaient de réagir et étaient rapidement récompensés par l'intermédiaire de Yaremchuk, bien placé pour reprendre un centre de Silva (2-1, 47e). De retour dans cette rencontre, les Lisboètes se retrouvaient pourtant à dix dans la foulée, suite au deuxième carton jaune d'Alemida (49e). Profitant de cette supériorité numérique, Porto contrôlait plus facilement cette fin de rencontre et parachevait son succès grâce à une nouvelle réalisation de Taremi (3-1, 69e). Avec cette victoire (3-1), Porto reprend la tête, à égalité de points avec le Sporting, mais devance désormais Benfica, troisième, de sept longueurs.

