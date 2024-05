PSG : Luis Enrique se fait violemment attaquer

Ce mercredi 8 mai, Luis Enrique fête ses 54 ans. Le technicien espagnol aurait célébré son anniversaire avec une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Mais il n’y aura pas de cerise sur le gâteau pour l’ancien coach du FC Barcelone. Hier soir, son équipe n’est pas parvenue à prendre le dessus sur le Borussia Dortmund. Une rencontre qui a plus ou moins ressemblé à la manche aller avec un PSG qui n’a pas été à la hauteur de l’évènement et qui a cruellement manqué de lucidité dans le dernier geste, et de chance. Les Allemands, eux, ont répondu présent collectivement et se sont imposés 1 à 0 comme au Signal Iduna Park.

Après l’élimination de son équipe, Luis Enrique ne s’est pas caché et a assuré qu’il était le seul responsable. Puis, il a précisé : « on a fait 6 poteaux sur les deux matchs, 31 tirs, mais aucun but, c’est presque impossible à croire. C’est le foot, on a fait 3 «expected goals», eux 0.7, et c’est eux qui ont marqué. C’est le haut niveau. On l’accepte et on va essayer de se relever pour préparer la prochaine.» Car l’Espagnol sera bien présent l’an prochain à l’écouter. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi s’est agacé quand un journaliste l’a questionné sur l’avenir de "Lucho". Pour lui, c’est une évidence que l’Asturien sera là.

Des choix qui ont été pointés du doigt

Ce dernier a su imposer son style et ses méthodes à Paris. Mais cela n’a pas toujours fait l’unanimité, notamment concernant sa gestion de Kylian Mbappé. Hier soir, Luis Enrique a tenté des choses en alignant Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque et en décalant KM7 sur l’aile gauche. Un choix critiqué, notamment par Samir Nasri. Sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien de l’OM estime qu’il aurait dû titulariser Bradley Barcola à gauche et mettre Mbappé en pointe. Il aurait ensuite fait entrer Gonçalo Ramos pour profiter des opportunités en fin de rencontre.

En défense, l’entraîneur parisien a misé sur Lucas Beraldo pour compenser l’absence de Lucas Hernandez. Mais le Brésilien a lâché le marquage de Mats Hummels sur le but allemand. Un choix qui n’a pas été payant pour Luis Enrique, qui a aussi tardé à faire des changements (Barcola, Lee et Asensio sont entrés). Pour l’ensemble de son œuvre, L’Equipe lui a donné la note de 3 et a précisé que ses paris n’ont pas payé et que «son équipe n’a jamais été conquérante.» De son côté, Le Parisien estime que sa tactique a été un peu trop scolaire.

Des critiques virulentes en France

Mais ce n’est rien à côté des critiques faites par Daniel Riolo, qui, on le sait, ne porte pas l’Espagnol dans son coeur. Sur RMC Sport, il a déclaré : « il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c’est l’évangile, parce qu’il descend sur Terre et il trouve des solutions. Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J’en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c’était un génie.»

Sur France Info, Bixente Lizarazu a, lui aussi, égratigné le technicien francilien. « Ils ont manqué totalement d’humilité. Depuis le tirage au sort, ils avaient la certitude qu’ils iraient en finale. (…) Ils ont vraiment pris de haut le Borussia Dortmund. Alors que tu as déjà perdu 1-0 (…), il (Luis Enrique, ndlr) a dit que le seul mot en français qu’il connaissait était "on va gagner". Il a fait le crâneur, à un moment donné, ça se paye. Avant ce match-là, on disait que le génie tactique était Luis Enrique. On a bien vu que ce n’était pas le cas, puisque c’est Edin Terzic qui a gagné cette bataille.»

L’Espagne n’est pas tendre avec lui

Sa gestion de Mbappé est aussi critiquée : « Luis Enrique a dit qu’il était un joueur comme un autre, à un moment donné, ça se paie dans les deux sens.» En Espagne, on est du même avis. Sur le plateau d’El Chiringuito, un journaliste a lâché : «Luis Enrique a un mérite. Il a transformé Kylian Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde, en un joueur normal.» Lors d’un débat organisé sur Marca, le journaliste Javi Amaro a aussi évoqué le cas de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne et du capitaine des Bleus.

De février à aujourd’hui, Mbappé a joué deux matchs complets, a-t-il pointé du doigt, sous-entendant que la gestion de Luis Enrique n’était pas la meilleure. Présent à ses côtés, David Bernabéu, lui, a été cash. «Si Xavi Hernández, avec cette équipe et théoriquement le meilleur joueur du monde, n’avait pas marqué de but contre le Borussia Dortmund, ni à l’aller, ni au retour, il serait critiqué de partout. Le PSG a un projet fait pour remporter la Ligue des Champions depuis de nombreuses années.» En France comme en Espagne, Luis Enrique n’a pas été épargné.