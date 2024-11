SPL : Al-Nassr s’offre Damac grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo

Et de 915. Titulaire ce vendredi soir face à Damac (2-0) en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a marqué les deux seuls buts d’Al-Nassr, ses 914 et 915ᵉ (ses 8 et 9ᵉ cette saison en championnat) depuis le début de sa carrière. Dès la 17e minute de jeu, la star portugaise avait débloqué la situation sur penalty (1-0), avant de faire le break en fin de match sur un centre en retrait de Boushal (79e, 2-0).

Grâce à ce succès, Al-Nassr grimpe à la 3e position, mais reste toujours à distance du leader Al-Ittihad, 5 points d’avance avec un match de retard. Pour rappel, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo visent un titre de champion d’Arabie saoudite qu’ils n’ont plus remporté depuis la saison 2018-2019, bien avant l’avènement du championnat et l’arrivée de stars il y a un an.