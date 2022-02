L'incroyable come-back de Vitorino Hilton à Sète !

Du haut de ses 44 ans, Vitorino Hilton est un visage marquant de la Ligue 1 au 21e siècle. Le défenseur central brésilien évolue dans le championnat français depuis 2004 et son arrivée au SC Bastia en prêt pour six mois en provenance du Servette Genève. Ensuite vendu à Lens et resté quatre ans dans le Nord, il a porté le maillot de Marseille de 2008 à 2011 remportant la Coupe de la Ligue et la Ligue 1 en 2009/2010. Parti ensuite pendant 10 du côté de Montpellier où il a remporté la Ligue 1 2011/2012, Vitorino Hilton a entretenu sa légende. D'une hygiène de vie remarquable, il continuait de gambader sur les près malgré son âge avancé.

La suite après cette publicité

Libre depuis cet été et son départ de la Paillade, il a notamment été évoqué cet hiver du côté de l'AS Saint-Étienne comme nous vous l'avons révélé. Finalement, c'est dans un autre club vert et blanc qu'il va évoluer puisqu'il vient de signer avec le FC Sète. Douzième de National 1, le club héraultais joue son maintien en troisième division française et va pouvoir compter sur un sacré renfort. «Bem-vindo Vito ! Le FC Sète 34 est fier et heureux de vous annoncer la signature de Vitorino Hilton ! Une conférence de presse sera diffusée ultérieurement pour la présentation de Vito» peut-on lire dans un communiqué.