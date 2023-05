Real Madrid : Karim Benzema se fait massacrer dans tous les sens !

La suite après cette publicité

Les gens oublient vite. Il y a un an, Karim Benzema portait le Real Madrid à bout de bras. L’attaquant star enchaînait les buts et les prestations brillantes sous le maillot madrilène. Douze mois plus tard, celui qui a remporté le Ballon d’Or 2022 est taclé pour ses blessures ou le fait qu’il soit moins impérial cette année. Hier soir, il était attendu au tournant face à Manchester City en demi-finale retour de l’UEFA Champions League. Mais le Français n’a pas réussi son match. Il n’est pas le seul.

Benzema n’est pas épargné

Hormis Thibaut Courtois, tous les Madrilènes sont passés au travers. KB9 y compris donc. Et l’ancien joueur de l’OL prend cher ce jeudi matin. La Rédaction FM lui a donné la note de 3 pour l’ensemble de son oeuvre. L’Equipe lui a attribué la même note. De l’autre côté des Pyrénées, les médias ne sont pas plus tendres avec le Nueve. Defensa Central lui a donné la note de 2,5 et a ajouté : «le Français est encore loin de son meilleur niveau et le niveau affiché à l’Etihad est vraiment inquiétant. Sans étincelle, mais sans football, ce qui n’avait jamais manqué au dernier Ballon d’Or.»

Marca a été un peu plus généreux au niveau de la notation puisque Benzema a obtenu un 4. Mais le média madrilène a été plus acide dans ses commentaires. «Le pire Karim depuis longtemps. Méconnaissable.» En Catalogne, Sport le désigne comme l’un des coupables de la débâcle madrilène avec Eduardo Camavinga, Eder Militão, Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, Rodrygo, Vinicius et Carlo Ancelotti. Le capitaine du Real Madrid a pris très cher.

Un avenir à Madrid mais…

«La saison dernière, le Real Madrid a vécu les arrêts de Thibaut Courtois et les buts de Karim Benzema. Mais le Français n’est pas apparu tout au long de la saison ou l’a fait très sporadiquement et ponctuellement. Au moment de vérité, Benzema est toujours attendu. À l’Etihad, c’était une âme perdue qui n’a été qu’une seule fois face au but et aux mains d’Ederson. Bien loin du footballeur qui lui a valu le Ballon d’Or la saison dernière.»

Critiqué, Benzema devrait être là l’an prochain, lui qui est en fin de contrat mais qui bénéficie d’une clause lui permettant de prolonger automatiquement d’une année suite à sa victoire au Ballon d’Or. Mais les médias ibériques réclament des renforts et un attaquant star pour l’épauler ou le concurrencer très sérieusement. Erling Haaland (Manchester City), qui n’a pas réussi à battre Thibaut Courtois hier soir, et Kylian Mbappé (PSG) sont les deux joueurs les plus cités au sein de la capitale espagnole. Mais pour l’un comme pour l’autre, il faudrait faire de gros efforts financiers. Affaire à suivre…