OL : le gros coup de gueule de Maxence Caqueret après la défaite à Brest

L’Olympique Lyonnais continue de décevoir. Sur la pelouse de Brest, leader surprise de la Ligue 1 grâce à cette nouvelle victoire, pour la grande première de Fabio Grosso sur le banc du club rhodanien, les Gones n’ont pas réussi à se rebeller. Pire, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont une nouvelle fois inclinés à la suite d’une prestation offensive indigente. La défense lyonnaise a d’ailleurs rompu en toute fin de match. Un nouveau revers qui a été particulièrement dur à avaler pour les cadres du vestiaire de l’OL à l’image de Maxence Caqueret. Le milieu de terrain français était en effet dépité après cette défaite qui va laisser des traces.

«On n’a pas été bons, on n’a pas su jouer au foot. On a subi du début à la fin. Encore une fois, c’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut assimiler les consignes du coach. On le dit à chaque fois mais il faut le faire pour regagner des matches. C’est une crise que l’on traverse. On n’a pas gagné le moindre match et c’est pas normal. Il y a un gros souci, il faut changer les choses. Le coach peut nous apporter de bonnes choses. Il faut comprendre ce qu’il veut pour travailler ensemble», a notamment confié un Maxence Caqueret désabusé. Néanmoins, le message est passé. Réponse désormais sur le terrain !