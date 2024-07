Euro 2024 : Wayne Rooney compare CR7 à Nico Williams

Il a impressionné tout le monde et il a sûrement provoqué des cauchemars chez les supporters de l’équipe de France. Comme durant tout cet Euro 2024, Lamine Yamal a été brillant face à la France ce mardi en demi-finale. Auteur d’un but remarquable pour égaliser, le jeune prodige de 17 ans a été encensé à travers l’Europe suite à sa nouvelle prestation XXL. Une forme étincelante qu’il cherche à poursuivre à quelques heures de la finale face à l’Angleterre. De l’autre côté de la Manche, le talent du génie du Barça n’est forcément pas passé inaperçu. Un certain Wayne Rooney a d’ailleurs beaucoup d’admiration pour Lamine Yamal.

À tel point que la légende de Manchester United a affirmé que le jeune Espagnol lui apporte des réminiscences de lui en 2004 dans une interview accordée à un média anglais. Euphorique, Rooney a même comparé Cristiano Ronaldo à…Nico Williams : «Lamine Yamal sera plein de confiance après son but magistral contre la France et il me rappelle un peu comment j’étais à l’Euro 2004 : un adolescent qui s’amusait beaucoup. Williams est exceptionnel. Il me rappelle Cristiano Ronaldo quand il était jeune. C’est un grand garçon, il prend le ballon et en fait parfois trop, mais il prend généralement les bonnes décisions. Il est une menace incroyable dans les situations de un contre un et il marque aussi des buts.»