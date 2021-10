Barça : le message optimiste de Marc-André ter Stegen

L'espoir fait vivre. Le FC Barcelone est loin de ses standards habituels en cette saison 2021-2022. Depuis plusieurs mois, les Blaugranas sont à la peine, mais le départ de Lionel Messi semble avoir accentué les maux du club culé. Les Catalans pointent actuellement à la 9ème place de Liga en Espagne, alors que dans le même temps, ils occupent la dernière position de leur groupe en Ligue des Champions après avoir essuyé deux revers cinglants contre le Bayern et face à Benfica.

Face à cette situation catastrophique pour les Blaugranas, Marc-André ter Stegen (29 ans), le gardien du Barça, a tenu à faire passer un message optimiste sur son compte Twitter ce mardi. «Le début de saison a été difficile. Maintenant, il est temps d'analyser la situation. Nous devons revenir après la trêve internationale avec un esprit fort et une mentalité affûtée. Faisons ça ensemble ! Força Barça !», a ainsi commenté l'international allemand. Il ne reste plus qu'à transformer les mots en actes.

