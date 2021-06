Droits TV : RMC Sport s'offre la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference

Après la fin prématurée de Téléfoot en février dernier, RMC Sport diffusera la majorité des rencontres de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference lors de la période 2021-2024. Selon L'équipe, la chaîne du groupe Altice aurait décroché 266 matchs des deux compétitions européennes, laissant les meilleures affiches à beIN Sports. Le montant de la facture des droits TV n'a pas été dévoilé.

Le groupe Mediapro avait rendu en début d'année les droits TV des deux coupes d'Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa) avant de disparaître du paysage audiovisuel français. RMC Sport pourrait également négocier avec Canal + pour co-diffuser les rencontres les plus alléchantes de la Coupe aux grandes oreilles, en plus de la co-diffusion de la Premier League jusqu'en 2025.