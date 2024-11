Le Real Madrid va gagner une fortune grâce à ses légendes

Le Real Madrid a vu passer de nombreuses stars. Et ce sont d’ailleurs plusieurs grands noms de la Casa Blanca qui vont être mis à l’honneur à l’occasion d’une vente aux enchères organisée le 12 novembre et durant deux semaines. En effet, Relevo explique que des vestiaires occupés par Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo ou encore Sergio Ramos, vont être disponibles. C’est la maison de ventes britannique Sotheby’s qui est chargée de mener les ventes.

La suite après cette publicité

Ainsi, certains pourront s’offrir des casiers de joueur, comprenant sa photo et son nom. Les enchères débuteront à 13 000 euros et les heureux propriétaires auront un certificat d’authenticité et une liste des joueurs qui les ont utilisés. De plus, une mosaïque du Santiago Bernabéu, large de trois mètres, sera disponible à partir de 14 OO0 euros. Il y aura également à la vente les portes métalliques du stade. Les enchères débuteront à 9 500 euros pour celles-ci. Le club espagnol s’attend à récupérer une fortune. D’ailleurs, une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Real Madrid.