Le club de Karim Benzema s’intéresse à un entraîneur de Bundesliga

Le club saoudien d’Al-Ittihad recherche un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Marcelo Gallardo. Le club, où évoluent Karim Benzema, N’Golo Kanté et Fabinho, n’a pas obtenu les résultats escomptés et a terminé à la 5e position du championnat d’Arabie saoudite. Selon Sky Germany, les dirigeants saoudiens ont jeté leur dévolu sur l’actuel entraîneur de l’Eintracht Francfort, Dino Toppmöller.

L’entraîneur allemand de 36 ans, arrivé sur le banc des Aigles en juillet 2023, est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Il avait été associé à des équipes de Serie A et de Premier League, mais avait décidé de rester à l’Eintracht Francfort. Il reste à voir s’il succombera aux sirènes de la Saudi Pro League et plus particulièrement d’Al-Ittihad.