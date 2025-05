BL : le Bayern Munich termine par un récital offensif, Dortmund arrache sa qualification en Ligue des Champions, Heidenheim barragiste

Dernière journée de Bundesliga, ce samedi, avec 9 affiches programmées à partir de 15h30 dans le cadre du traditionnel multiplex de fin de saison. En haut de tableau, le Borussia Dortmund, inarrêtable au cours des dernières semaines, visait une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Niko Kovac devaient s’imposer contre Kiel, d’ores et déjà relégué, et espérer un résultat favorable dans la rencontre qui opposait Fribourg à l’Eintracht Francfort ou simplement gagner par trois buts d’écart. Idéalement lancés par Guirassy, buteur sur penalty (3e), les Marsupiaux doublaient la mise au retour des vestiaires grâce à Sabitzer (47e). Dominateur, le BVB inscrivait finalement ce troisième but si précieux par l’intermédiaire de Nmecha (73e). Dans le même temps, Fribourg perdait complètement ses moyens contre l’Eintracht Francfort. Malgré l’ouverture du score de Doan (27e), les brésiliens du Breisgau craquaient dans la foulée.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dortmund 57 34 +20 17 6 11 71 51 17 Kiel 25 34 -31 6 7 21 49 80

Alors que les Aigles réagissaient juste avant la pause grâce à Knauff (45+4e), Kristensen (61e) et Skhiri (64e) offraient finalement la victoire aux visiteurs (3-1). Le Borussia Dortmund, 4e, accompagnera donc Francfort, Leverkusen et le Bayern lors de la prochaine édition de la C1. Pour le reste, le Bayern Munich, champion d’Allemagne, a terminé sa saison par une large victoire (4-0) face à Hoffenheim grâce à un but d’Olise en première période et trois réalisations de Kimmich, Gnabry et Kane au retour des vestiaires. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, en passe de rejoindre le Real Madrid, a de son côté été tenu en échec par Mayence (2-2) malgré un doublé de Schick alors que le RB Leipzig, d’un grand Simons (buteur et passeur), a concédé un nouveau revers (2-3) contre Stuttgart. En bas de tableau, Sankt Pauli s’est incliné (0-2) face à Bochum et Heidenheim a lourdement chuté (1-4) contre le Werder Brême. 16e après cette nouvelle défaite, Heidenheim disputera donc les barrages pour rester dans l’élite du football allemand.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 1-2 Union Berlin : Tietz (41e) / Ilic (69e, 90+6e)

Borussia M’Gladbach 0-1 Wolfsburg : Nmecha (51e)

Borussia Dortmund 3-0 Holstein Kiel : Guirassy (3e, sp), Sabitzer (47e) et Nmecha (73e)

La suite après cette publicité

Fribourg 1-3 Eintracht Francfort : Doan (27e) / Knauff (45+4e), Kristensen (61e) et Skhiri (64e)

Heidenheim 1-4 Werder Brême : Kerber (80e) / Schmid (14e, sp), Stage (33e), Ducksch (66e) et Topp (86e)

La suite après cette publicité

Hoffenheim 0-4 Bayern Munich : Olise (34e), Kimmich (53e), Gnabry (80e) et Kane (86e)

Mayence 2-2 Bayer Leverkusen : Nebel (35e) et Burkardt (62e, sp) / Schick (49e, sp et 54e)

RB Leipzig 2-3 VfB Stuttgart : Simons (8e) et Baku (44e) / Undav (23e), Woltemade (57e) et Demirovic (78e)

Sankt Pauli 0-2 Bochum : Boadu (10e, 66e)