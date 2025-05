Bundesliga : l’incroyable remontée du Borussia Dortmund vers la Ligue des Champions

L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde est un roman de Robert Louis Stevenson mais aussi une belle représentation de la saison 2024/2025 du Borussia Dortmund. Brillant en Ligue des Champions à l’image de son quart de finale obtenu après un joli parcours où le Sporting CP et Lille ont été écartés avant l’élimination contre le FC Barcelone (0-4/3-1), le Borussia Dortmund a déchanté en championnat. Dans une saison où Nuri Sahin a été limogé, Mike Tulberg a fait l’intérim avant que Niko Kovac le remplace le 2 février alors que le Borussia Dortmund était 11e au soir de la 20e journée.

Et si le mandat de Niko Kovac a permis de remettre de l’ordre dans cette équipe, cela a quand même nécessité du temps. Montrant des progrès dans le jeu avec le technicien croate, le BvB restait englué en milieu de tableau. Pour ses six premiers matches à la tête de l’équipe première, Niko Kovac a d’ailleurs connu 4 défaites contre Stuttgart (2-1), Bochum (2-0), Augsbourg (1-0) et le RB Leipzig (2-0). De quoi hypothéquer grandement l’avenir européen d’un club qui était onzième à la 27e journée. Mais depuis tout a changé. Profitant d’un championnat qui avance peu à l’exception du champion, le Bayern Munich et son dauphin le Bayer Leverkusen, Dortmund a pris les matches qui lui restaient comme de véritables finales.

Une fin de saison canon

Bien aidé par son buteur maison Serhou Guirassy qui termine la saison en boulet de canon avec six buts et une offrande sur les six derniers matches, le Borussia Dortmund reste sur six victoires en sept matches et un nul 2-2 concédé face au Bayern Munich. Une série de victoires qui a permis en quelques semaines à Dortmund de passer de cette onzième place à une cinquième place qui lui assure au minimum la Ligue Europa voire la Ligue Europa Conference (3 points d’avance et +5 de différence sur Mayence ainsi que 3 points d’avance et +11 de différence sur le RB Leipzig) avant la dernière journée. Oui mais voilà, le Borussia Dortmund va surtout viser plus haut pour obtenir sa place dans le top 4 qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Situé à 3 points de l’Eintracht Francfort (qui a une différence supérieure de 3 buts) et à 1 unité de Fribourg (qui a une différence inférieure de 19 buts), le BvB va profiter du calendrier puisque Fribourg reçoit l’Eintracht ce samedi quand les Marsupiaux vont recevoir l’Holstein Kiel (17e) qui est déjà condamné à la descente en 2. Bundesliga. Dès lors, le Borussia Dortmund a son destin en main et sera assuré de Ligue des Champions dans plusieurs contextes. Si Fribourg perd contre Francfort et que Dortmund fait match nul. Si Fribourg perd ou fait match nul contre Francfort et que Dortmund gagne. Si Dortmund gagne par un but et que Francfort perd de deux buts contre Fribourg. Si Dortmund gagne avec deux buts d’écarts ou plus et que Fribourg gagne contre Francfort. Un scénario qualifie quoi qu’il arrive le Borussia Dortmund c’est de gagner par trois buts d’écarts contre Kiel.

Un objectif clairement à la portée du Borussia Dortmund compte tenu de sa dynamique et du jeu proposé par l’équipe de Niko Kovac. Restant sur de belles victoires contre Wolfsbourg (4-0) et le Bayer Leverkusen (4-2), Dortmund a connu une vraie renaissance avec l’ancien coach de Monaco. «Niko nous a donné un coup de pied au derrière. Il nous a dit qu’il fallait courir, quel que soit l’adversaire. C’était très difficile au début. Mais je dois dire que ça m’a aidé. Je me sens plus en forme», a d’ailleurs confié Karim Adeyemi, l’un des acteurs majeurs de cette belle fin de saison du club de la Ruhr. Renforçant une défense trop bancale avec un passage à trois derrière et en exploitant bien Karim Adeyemi et Julian Brandt en soutien de Serhou Guirassy, Niko Kovac a trouvé sa formule idéale. Parmi les gagnants on trouve aussi le piston gauche Daniel Svensson qui a officiellement signé ce mercredi avec la levée de son obligation d’achat. En route vers la Ligue des Champions, Dortmund a réalisé une fin de saison XXL qui demandera son apothéose au Signal Iduna Park ce samedi.